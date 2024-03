Mehr Menschen arbeiten in Dienstleistungsbranche

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen arbeiten mehr Menschen in der Dienstleistungsbranche. Die Zahl sei 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die absolute Zahl, um wie viele Menschen es sich handelt, sei der Behörde nicht bekannt, hieß es. Die Daten würden aus Stichproben erhoben.