Mehrere Häuser in altem Ortskern brennen

Niddatal/Gießen (dpa/lhe) - In einem historischen Ortskern von Niddatal im Wetteraukreis haben am Montag mehrere Häuser gebrannt. Mindestens eins davon sei unbewohnbar, berichtete eine Polizeisprecherin in Gießen. Verletzte oder Tote gebe es nicht. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unbekannt. Der alte Ortskern mit der engen Bebauung erschwere die Löscharbeiten und habe das Übergreifen der Flammen möglich gemacht.