Merck verordnet Chemiesparte Sparprogramm: Stellenabbau

Darmstadt (dpa) - Beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck droht ein Stellenabbau. Die Chemiesparte («Electronics») soll die Kosten um bis zu 90 Millionen Euro senken, wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Montag) unter Berufung auf eine interne Nachricht an die Belegschaft berichtet.

«Wir versuchen, die Auswirkungen auf die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, können aber auch Anpassungen beim Personal nicht ausschließen», sagte ein Sprecher des Unternehmens am Montag. «Gespräche mit dem Betriebsrat und Arbeitnehmervertretern wurden aufgenommen, um über die wirtschaftliche Situation zu informieren und dann in einem weiteren Schritt über konkrete notwendige Maßnahmen zu sprechen.» Betriebsbedingte Kündigungen sind durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen.