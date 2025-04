Herbolzheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er sei aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde am Freitagabend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.