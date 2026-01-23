Motorrollerfahrer stirbt nach Unfall - B458 voll gesperrt
Nach einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße versuchen Einsatzkräfte, einen Motorrollerfahrer zu reanimieren – ohne Erfolg. Die Straße bleibt voll gesperrt.
Petersberg (dpa/lhe) - Ein 62 Jahre alter Motorrollerfahrer ist nach einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Petersberg (Landkreis Fulda) gestorben. Der Roller wurde ersten Informationen zufolge von einem hinter ihm fahrenden Auto touchiert, sodass der Mann fiel. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu, wie ein Sprecher der Polizei sagte.
Die Reanimationsversuche der Einsatzkräfte blieben erfolglos. Der 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 24 Jahre alte SUV-Fahrer wurde leicht verletzt am Unfallort behandelt. Der Sachschaden belaufe sich an den beiden Unfallfahrzeugen auf rund 10.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Bundesstraße 458 wurde an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt.