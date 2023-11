Nach Handgranatenfund: Tatverdächtiger wieder entlassen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Handgranate in einer S- und U-Bahnstation in der Frankfurter Innenstadt Ende Oktober hat die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, hat sich der Tatverdacht gegen den Mann aber nicht erhärtet - er wurde wieder entlassen. Demnach hatten Polizeibeamte die Wohnung des 19-jährigen Frankfurters nach einem Hinweis in den sozialen Medien bereits Anfang November durchsucht.