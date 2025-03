Nach tödlichem Vorfall: Spiel in Mannheim soll stattfinden

Mannheim (dpa) - Die tödliche Autofahrt in der Mannheimer Innenstadt hat wohl keine Auswirkungen auf die Austragung des Heimspiels der Adler Mannheim gegen die Löwen Frankfurt in der Deutschen Eishockey Liga. Ein Club-Sprecher bestätigte, dass das Derby am Dienstagabend planmäßig ausgetragen werden soll. Nur bei einem städtischen Verbot für Großveranstaltungen werde es zu einer Absage kommen.