Nächste Ladung Schnee kommt - hier wird es wieder weiß
Noch regnet es, aber gegen Abend kommt der Schnee. Im Südwesten könnte es matschig werden auf den Straßen, aber mancherorts bleibt der Schnee auch liegen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Auf der Ostalb, im Allgäu und im Südschwarzwald wird es in der Nacht zum Donnerstag vielerorts richtig weiß: Es beginnt im Südwesten schon am frühen Mittwochabend zu schneien und in mittleren bis höheren Lagen bleibt der Schnee laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch mal liegen.
Etwa 1 bis 5 Zentimeter Schnee fallen, auf dem Feldberg und der Ostalb könnten es bis zu 10 Zentimeter und im Allgäu auch bis 15 Zentimeter werden, wie ein DWD-Experte weiter sagte.
Vorsicht auf den Straßen daher auch am Donnerstag tagsüber: Schnee und Schneeregen könnten für schneematschigen Untergrund sorgen. Vor allem im Bergland ist laut DWD Glätte möglich. Der Schneeregen lässt dann nach, bevor es Donnerstagabend wieder etwas auflockert.