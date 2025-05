Özdemir vor Kür zum Grünen-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Heidenheim (dpa) - Die baden-württembergischen Grünen wollen Cem Özdemir heute (ab 10.00 Uhr) zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 wählen. Man trete mit dem Anspruch an, weiterhin die führende Regierungspartei zu sein, heißt es in dem entsprechenden Antrag für den Parteitag in Heidenheim.