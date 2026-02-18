Ohne Zulassung: Polizei ermittelt gegen mobile Tierärztin
Eine Frau soll im Raum Rastatt mehrere Katzen behandelt haben - ohne Qualifikation oder Zulassung. Als sich die Gesundheit der Tiere nicht verbessert, schreitet die Polizei zur Tat.
Rastatt (dpa/lsw) - Eine Frau soll ohne Zulassung als mobile Ärztin im Raum Rastatt mehrere Tiere behandelt haben. In den vergangenen Wochen seien mehrere Beschwerden bei den Ermittlern über die 31-Jährige eingegangen, teilte die Polizei mit. Demnach hatte sich der gesundheitliche Zustand der behandelten Katzen nicht verbessert.
Beamte durchsuchten Anfang Februar die Wohnung der Verdächtigen. Den Angaben nach fanden sie dabei verschiedene Medikamente und Instrumente zu Behandlung von Tieren. Die Behandlungen seien entweder in bar oder per Online-Bezahldienst bezahlt worden. Wegen der fehlenden beruflichen Qualifikation und Zulassung ermittelt die Polizei unter anderem wegen Missbrauchs von Berufsbezeichnungen gegen die 31-Jährige.