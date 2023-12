Ortungsfunktion führt Polizei zu Täter und Beute

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mithilfe der Ortungsfunktion gestohlener Geräte hat die Polizei in Frankfurt zwei mutmaßliche Diebe gefasst. Das teilte die Polizei am Sonntag in der hessischen Stadt mit. Demnach hatten zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren am Samstagabend im Bahnhofsviertel technische Geräte im Wert von mehr als 1000 Euro aus einem Auto gestohlen. Da die Ortungsfunktion der Geräte angeschaltet war, konnte die Polizei die Verdächtigen eigenen Angaben zufolge aufspüren und nach kurzer Verfolgung festnehmen. Allerdings schlitzte ein Unbekannter während der Festnahme vier Reifen an zwei Polizeiautos auf. Diesen Täter sucht die Polizei noch.