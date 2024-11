Polarluft senkt die Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Hessen erwartet Polarluft, die das Wetter in den kommenden Tagen unbeständiger gestaltet. Am Sonntag ist es überwiegend stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zeitweise fällt schauerartiger Regen. Vor allem in Nordhessen sind kurze Graupelgewitter nicht ausgeschlossen. Oberhalb von etwa 600 Metern kann es Schneeregen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad, im höheren Bergland bei um die 3 Grad.