Polizei bringt gestohlene Narrenmaske zurück
Eine seit Jahrzehnten in Familienbesitz befindliche Holzmaske verschwindet während eines Narrenumzugs aus einer Toilette – jetzt ist sie wieder da. Eine Überwachungskamera hilft bei der Aufklärung.
Aulendorf (dpa/lsw) - Eine seit mehr als 40 Jahren im Familienbesitz befindliche Narrenmaske ist nach einem Diebstahl beim Aulendorfer Narrensprung (Landkreis Ravensburg) wieder bei ihrem Eigentümer. Wie die Polizei auf Facebook mitteilte, verschwand die wertvolle Holzmaske am vergangenen Sonntag während des Umzugs – offenbar innerhalb weniger Sekunden.
Ein Narr hatte für eine kurze Toilettenpause seine Hexen-Maske und den Besen im Vorraum abgelegt. In dieser Zeit betrat eine Frau den Bereich und nahm die Fasnets-Utensilien an sich, wie eine Überwachungskamera laut Polizei aufzeichnete. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.
Mutmaßliche Diebin wurde angezeigt
Die Polizei konnte die Tatverdächtige identifizieren. Sie wurde wenige Tage später zu Hause ausfindig gemacht. Erfreut sei sie über den schnellen Ermittlungserfolg nicht gewesen, sagte ein Polizeisprecher.
Bei den Beamten soll sich die polizeibekannte Frau beschwert haben, dass sie nicht mal die Gelegenheit gehabt habe, die Maske zu verkaufen. Das Diebesgut wurde dem erleichterten Besitzer zurückgegeben. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet.