Polizei: Wegen Schnee und Glätte vorsichtig Fahren

Fulda (dpa/lhe) - Angesichts weiterer angekündigter Schneefälle und Glätte ruft die Polizei zu vorsichtigem Fahren auf. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer würden gebeten, ihre Fahrweise und Geschwindigkeiten den Witterungsverhältnissen anzupassen, teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Dienstag mit. Im Gebiet des Präsidiums kam es mit dem Wintereinbruch am Montag zu rund 40 Verkehrsunfällen. Bei einem Großteil blieb es bei Sachschäden, in einem Fall wurde eine Person leicht verletzt. Es gab zahlreiche Meldungen über umgestürzte Bäume. Auch die A7 zwischen Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck sei betroffen gewesen, berichtete ein Sprecher.