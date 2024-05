Porzellanmanufaktur: Hochschule stellt Nutzungskonzept vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Höchster Porzellanmanufaktur wird zukünftig unter dem Dach der Hochschule für Gestaltung Offenbach weiterleben - und nun steht auch das Konzept für den Weiterbetrieb. In Anwesenheit von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) will der Präsident der Hochschule, Bernd Kracke, am heutigen Freitag (10.30 Uhr) über das weitere Nutzungskonzept für das traditionsreiche Gebäudes Infomieren.