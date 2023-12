Projekt für Kinder von Inhaftierten soll ausgeweitet werden

Gießen/Butzbach (dpa/lhe) - Die Landesfachstelle «Netzwerk für Kinder von Inhaftierten» sieht rund ein Jahr nach der Gründung weiter großen Bedarf an Informations-, Beratungs- und Hilfsangeboten. Das Interesse von Mitarbeitenden in der Jugendhilfe an dem Thema sei sehr groß, sagte Projektleiterin Astrid Dietmann-Quurck der Deutschen Presse-Agentur. «Wir rennen dort offene Türen ein.»