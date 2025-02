Prozess nach tödlicher Messerattacke - was wichtig wird

Stuttgart/Mannheim (dpa) - Mehr als 50 Prozesstage sind für das Staatsschutzverfahren am Oberlandesgericht Stuttgart angesetzt: Nach der tödlichen Messerattacke auf dem Marktplatz in Mannheim am 31. Mai 2024 beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Islamisten. Wichtige Fragen und Antworten zum Auftakt: