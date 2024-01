Raus aus der Stadt: Dokuserie über den Traum vom Landleben

Berlin (dpa/bb) - Ein Paar aus Berlin-Kreuzberg zieht es in ein baufälliges Haus in die Provinz - und vor allem: raus aus der Hauptstadt. In der zweiten Staffel der siebenteiligen Dokuserie «Raus aufs Land» zeigen der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der Hessische Rundfunk (hr) die Geschichten verschiedener Familien und Menschen, die auf dem Land leben wollen. Die neuen Folgen sind nun in der ARD-Mediathek zu sehen. Die vier in Brandenburg spielenden Episoden laufen in der Nacht zu Freitag (19. Januar) zudem im rbb-Programm.