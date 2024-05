Regen zieht wieder auf

Offenbach (dpa/lhe) - Sonniges und meist niederschlagsfreies Wetter mit Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad gibt es am 1. Mai in Hessen. Nur im nordwestlichen und nördlichen Bergland sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch Gewitter, Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich.