Rhein: Einsatz der Bezahlkarte muss praktikabel sein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Bezahlkarte für Flüchtlinge muss nach den Worten von Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) praktikabel eingesetzt werden können. Dies sollte sowohl für Flüchtlinge als auch für die Kommunen gelten, erklärte er am Freitag in Wiesbaden. «Wichtig ist: Die Umsetzung muss die Bezahlkarte ermöglichen, nicht verhindern.» Ihre Einführung dürfe nicht zu einer Mehrbelastung für die Kommunen führen, «nur weil sich die Grünen weitere Ausnahmen ausdenken», mahnte Rhein. Die Einigung in der Ampel zur Bezahlkarte habe wegen einer «unseligen Blockade durch die Grünen» schon viel zu lange gedauert.