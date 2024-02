Rund 20.000 Lehramtsstudierende in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Gut 20.000 Lehramtsstudierende sind im Wintersemester 2022/23 an Hochschulen in Hessen eingeschrieben gewesen. Fast die Hälfte davon (9452) strebte ein Lehramt an einem Gymnasium an, wie das Kultusministerium in einer Antwort auf eine Anfrage des früheren Landtagsabgeordneten Rolf Kahnt (parteilos) mitteilte. Danach folgen Lehrämter für Grundschulen, Haupt- und Realschulen sowie Förderpädagogik. Die geringste Zahl an eingeschriebenen Lehramtsstudierenden verzeichnete der Bereich Berufsschulen (1562).