Rund 80 Schulen in Hessen sollen von Förderung profitieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Von einem neuen milliardenschweren Programm für Schulen in besonderen Brennpunkt-Lagen sollen in Hessen im neuen Schuljahr ab Sommer die ersten rund 80 Schulen profitieren. Über die zehnjährige Laufzeit der Förderung sollen es insgesamt 320 Schulen sein, wie Kultusminister Armin Schwarz (CDU) in Wiesbaden mitteilte. Bund und Länder einigten sich am Freitag auf das Programm, die Kultusministerkonferenz stimmte dem Beschlussvorschlag zu.