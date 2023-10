Rushdie hat keine Angst vor KI: Test war «totaler Müll»

Frankfurt/Main (dpa) - Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie hat keine Angst vor Künstlicher Intelligenz (KI). Jemand habe ChatGPT gebeten, 300 Worte «im Stil von Salman Rushdie» zu schreiben, berichtete der Autor von Weltbestsellern wie «Die Mitternachtskinder» am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse. «Was dabei herauskam, war totaler Müll. Ich bin also nicht besonders alarmiert.»

Allerdings lernten solche Systeme schnell. Es beunruhige ihn, dass KI Stimmen nachahmen oder Videos fälschen könne. «Aber was das geschriebene Wort betrifft, bin ich im Moment nicht allzusehr in Sorge. Denn ChatGPT hat keinen Humor, keine Originalität und ist wirklich ein schlechter Schreiber. So weit so gut - aber fragen Sie mich nochmal in zehn Minuten.»