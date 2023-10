Salman Rushdies Rezept gegen die Angst

Frankfurt/Main (dpa) - Der seit Jahrzehnten von Islamisten bedrohte Autor Salman Rushdie hat auf der Frankfurter Buchmesse sein Rezept gegen die Angst verraten: «Ja, es gibt Dinge, vor denen wir uns fürchten», sagte der britisch-indische Schriftsteller am Samstagabend auf der Literaturgala des Hessischen Rundfunks. «Aber was man tun muss, ist, sie in eine kleine Schachtel zu packen und sie in eine Ecke des Zimmers zu stellen. Und dann kannst Du den Tag genießen.»