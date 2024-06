Schottische Fans beim Trainingsauftakt von Darmstadt 98

Darmstadt (dpa/lhe) - Im Beisein von rund 30 schottischen Fans ist der Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 in die Saisonvorbereitung gestartet. Die Gäste von der Insel, die derzeit bei der EM in Deutschland weilen, verfolgten am Samstag zunächst den Trainingsauftakt der Hessen und erhielten danach noch eine Stadionführung.