Frankfurt/Main (dpa) - Die Spannung wächst. In Frankfurt wird am Dienstag (10.00 Uhr) die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekanntgegeben. Auf der Longlist stehen 20 Autorinnen und Autoren - nun wird die Liste auf sechs verkürzt. Wer gewonnen hat, steht erst am 14. Oktober fest, dem Vortag der Frankfurter Buchmesse.