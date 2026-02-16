Silvester-Lottomillionäre aus dem Land weiter gesucht

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Glückspilze werden nach den Silvestermillionen von Lotto Baden-Württemberg gesucht - ihr Millionengewinn steht noch aus. «Wir raten allen Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern, ihre Losnummer entweder selbst zu prüfen oder in einer Annahmestelle prüfen zu lassen», so der Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg. Die Lose seien im Schwarzwald-Baar-Kreis (Nummer 0374322), im Ostalbkreis (1199572) und im Kreis Böblingen (2535872) gekauft worden.

