Glücksspiel

Silvester-Lottomillionäre aus dem Land weiter gesucht

Drei Lottoscheine aus dem Südwesten machen ihre Besitzer zu Millionären – aber niemand meldet sich. Liegt einer der Gewinne noch im Portemonnaie?

Ein Blick auf den Spielschein könnte sich lohnen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Glückspilze werden nach den Silvestermillionen von Lotto Baden-Württemberg gesucht - ihr Millionengewinn steht noch aus. «Wir raten allen Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern, ihre Losnummer entweder selbst zu prüfen oder in einer Annahmestelle prüfen zu lassen», so der Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg. Die Lose seien im Schwarzwald-Baar-Kreis (Nummer 0374322), im Ostalbkreis (1199572) und im Kreis Böblingen (2535872) gekauft worden.

Mehr als 500 Lotto-Millionen im Jahr 2025

Im vergangenen Jahr haben im Südwesten so viele Lotto-Spieler wie noch nie einen Millionenbetrag gewonnen. Insgesamt seien Gewinne von rund 542,5 Millionen Euro ausgezahlt worden, hieß es in der Pressemitteilung von Lotto Baden-Württemberg. Inklusive der Gewinner der Silvestermillion durften sich 44 Menschen im Jahr 2025 über ihren siebenstelligen Gewinn freuen. Der höchste Betrag ging mit 120 Millionen an einen Mann aus dem Hohenlohekreis.

