Regisseur

Sönke Wortmann: «Ich kann auch Flops»

Nächste Woche kommt sein neuer Film in die Kinos. Vorher verrät der Regisseur, was sein Job mit Fußball zu tun hat. Und was er über Niederlagen denkt.

Wortmann gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure (Archivbild) Foto: Gregor Fischer/dpa
Wortmann gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure (Archivbild)

Bad Vilbel (dpa) - Regisseur Sönke Wortmann sieht beim Filmemachen viele Parallelen zum Fußball. «Film ist ein Mannschaftssport, es sind ähnliche Mechanismen. Alleine schaffst du es nicht, nur gemeinsam kriegst du es hin», sagte er im Interview mit Moderatorin Silvia Stenger in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» des privaten Radiosenders Hit Radio FFH. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Er liebe beim Film die Teamarbeit. «Ich wusste immer, was ich nicht kann. Meine Schwächen sind technischer Art: Lichtgestaltung, Ton. Aber dafür habe ich Leute, die das sehr gut können. Ich kann sehr gut loslassen. Ich bin kein Kontrollfreak.»

«Das Wunder von Bern», «Die Päpstin», «Deutschland. Ein Sommermärchen» oder «Der bewegte Mann»: Wortmann hat viele erfolgreiche Kinofilme gemacht. Er kenne aber auch die andere Seite. «Ich kann auch Flops», sagte er. «Es tut weh, besonders bei einem Film, der einem besonders wichtig ist, aber da muss man durch. Niederlagen gehören dazu – genau wie im Sport.»

Am 12. Februar kommt Wortmanns neuer Film «Die Älteren» in die Kinos. Vorlage ist der gleichnamige Roman von «Pubertier»-Autor Jan Weiler.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neuer Horst-Schlämmer-Film kommt im März in die Kinos
Kino

Neuer Horst-Schlämmer-Film kommt im März in die Kinos

Erst Stromberg, jetzt die nächste Kunstfigur: Horst Schlämmer alias Hape Kerkeling ist wieder da. Im neuen Film hat der Journalist eine Mission. Denn: «In Deutschland regiert die schlechte Laune».

03.12.2025

«4 Blocks»-Star Ramadan stellt neuen Film in Berlin vor
Trotz Haftstrafe

«4 Blocks»-Star Ramadan stellt neuen Film in Berlin vor

Eigentlich ist Kida Khodr Ramadan momentan im Gefängnis. Trotz seiner Haft kann der Schauspieler aber arbeiten - und seinen neuen Film «Haltlos» in Berlin promoten.

22.10.2024

Formel-1-Film mit Brad Pitt kommt im Juni 2025 in die Kinos
Hamilton als Co-Produzent

Formel-1-Film mit Brad Pitt kommt im Juni 2025 in die Kinos

Nun steht das Datum fest: In gut einem Jahr ist es so weit. Streiks in Hollywood hatten die Produktion des hochkarätig besetzten Formel-1-Films, an dem auch Lewis Hamilton mitarbeite, beeinträchtigt.

18.06.2024

Woody Allen würde das Filmemachen nicht vermissen
Regisseur

Woody Allen würde das Filmemachen nicht vermissen

Woody Allen hat als Schauspieler wie als Regisseur zahlreiche Preise eingeheimst. Jetzt, mit 88 Jahren, könnte er sich vorstellen, mit dem Arbeiten aufzuhören. Etwas anderes macht ihm mehr Spaß, sagt er.

09.04.2024

Kultur

Film- und Kinobüro skeptisch trotz Kino-Boom in Hessen

31.08.2023