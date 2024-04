Sommerlicher Start in die Woche

Offenbach (dpa/lhe) - Mit bis zu 28 Grad und vielen sonnigen Abschnitten beginnt die neue Woche in Hessen. Damit ist nach dem schönen Wochenende ein weiterer Sommertag zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. Getrübt wird dieser nur von dichteren Schleierwolken, die immer wieder hindurchziehen. Auch einzelne Schauer sind möglich. Deutlich kühler wird es dagegen am Dienstag. Grund ist eine Kaltfront, die aus Richtung Westen hindurch zieht. Nur noch maximal 13 bis 16 Grad im Westen und 16 bis 18 Grad im Osten erwartet der DWD, stellenweise regnet es leicht. Ab Mittwoch geht es mit den Temperaturen wieder leicht nach oben, am Donnerstag kann dann die 20-Grad-Marke erreicht werden.