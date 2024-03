Sonnige Tage in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen wird heiter und am Wochenende können sich die Menschen auch auf etwas mehr Sonne freuen. Bis Samstag soll es überwiegend niederschlagsfrei bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Sonntag könne es dann wieder etwas regnen. Die Temperaturen am Donnerstag steigen laut DWD je nach Sonnenscheindauer auf acht bis elf Grad.