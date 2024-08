Streit eskaliert - drei Männer verletzt

Die Männer hätten sich am Montagabend an einer Tankstelle aus privaten Gründen gestritten und dabei mit Schlägen und Tritten attackiert. Laut den Beamten habe es sich um eine einstellige Anzahl an Männern gehandelt. Die drei Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittle nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.