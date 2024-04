Streitende Fußballfans lösen Polizeieinsatz aus

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) – Streitende Fußballfans haben bei einem Kreisligaspiel im Landkreis Darmstadt-Dieburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Grund für die Auseinandersetzung war das unsportliche Verhalten eines Spielers, wie die Beamten am Montag mitteilten. Ein 25-Jähriger habe am Sonntag bei dem Spiel in Ober-Ramstadt seinen 24-jährigen Gegner mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen und am Auge verletzt. Mehrere Zuschauer hätten sich daraufhin auf den Platz begeben und miteinander gestritten. Erst das Einschreiten der Polizei habe die Gruppen voneinander getrennt. Die Personen hätten Platzverweise erhalten.