Schlichtung und Verhandlung: Tarif-Ringen geht weiter

Berlin/Frankfurt (dpa) - Im Luftverkehr geht das Ringen um die Gehälter und Arbeitsbedingungen verschiedener Berufsgruppen noch in dieser Woche weiter. Bereits am Donnerstag (4. April) kommen Lufthansa und die Gewerkschaft Ufo zusammen, welche die Interessen von rund 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern vertritt. Am Freitag beginnt zudem die Schlichtung für die rund 25.000 Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister, die an den Flughäfen außerhalb Bayerns Passagiere, Gepäck, Fracht und Personal kontrollieren.