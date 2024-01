Teilgeständnis im Prozess um Steuerhinterziehung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Teilgeständnis des Angeklagten hat in Frankfurt der Prozess um eine mutmaßliche Steuerhinterziehung in Millionenhöhe begonnen. Vor dem Landgericht räumte der 51 Jahre alte Geschäftsführer einer Online-Handelsfirma für Elektroartikel sowie Textilien am Montag ein, zwischen 2015 und 2018 regelmäßig Ausgaben beim Finanzamt geltend gemacht zu haben, die gar nicht angefallen waren. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Schadenssumme von mehr als 2,7 Millionen Euro aus.