Tod von Unternehmer im Jahr 2011 nun bei «Aktenzeichen XY»

Pohlheim (dpa/lhe) - Mehr als 13 Jahre nach der Tötung eines ehemaligen Bauunternehmers in dessen Haus im mittelhessischen Pohlheim wird der Fall an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» vorgestellt. Das 80-jährige Opfer sei damals durch «massive Gewalteinwirkung» getötet worden, teilte das Polizeipräsidium Gießen zu dem Mordfall mit. Die Behörden gehen aufgrund der gesicherten Fußspuren am Tatort im Landkreis Gießen davon aus, dass es sich um mindestens drei Täter handelte.