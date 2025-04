Toppmöller kontert Reporter: «Wie erklärst Du Dir das?»

Augsburg (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat nach dem 0:0 in Augsburg in der Pressekonferenz einfach mal die Rollen getauscht und die Frage eines Reporters an diesen zurückgewiesen. «Wie erklärst Du Dir das? Hast Du vielleicht auch eine Erklärung?», sagte Toppmöller, als er eine Erklärung für den ziemlich schlechten Eintracht-Auftritt in der ersten Hälfte liefern sollte.