Toptalent Beier: Es war alles organisiert, dass ich aufhöre

Zuzenhausen (dpa) - EM-Kandidat von der TSG 1899 Hoffenheim hatte in seiner Jugend eine Karriere als Fußballprofi eigentlich schon als erledigt betrachtet. Während seiner Zeit im Jugendinternat in Cottbus plagte ihn einst das Heimweh, erzählte der 21 Jahre alte Stürmer im TSG-Magazin «Spielfeld». «In dieser Phase kamen mir damals auch Gedanken, vielleicht ganz mit dem Fußball aufzuhören», sagte Beier. «Die Distanz zu meinen Eltern und das Alleinsein in Cottbus haben mich extrem belastet, es ging teilweise nicht mehr.»