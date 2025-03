Trotz guter Polizeibilanz bei Wahl Sorge wegen «Verrohung»

Stuttgart (dpa/lsw) - Die zahlreichen Versammlungen und Veranstaltungen zur Bundestagswahl in Baden-Württemberg liefen nach Angaben des Innenministeriums überwiegend friedlich ab. Nur in wenigen Fällen habe es Störungen oder Straftaten gegeben, Gewaltdelikte seien die Ausnahme geblieben. Innenminister Thomas Strobl (CDU) zog daher eine positive Sicherheitsbilanz zur Wahl und bedankte sich bei den Polizisten im Land für deren Einsatz, die gute Vorbereitung und Abstimmung untereinander. Sorge bereite ihm aber «die allgemeine Verrohung in der Gesellschaft».