Trübe Tage in Hessen erwartet
Der Wintereinbruch in Hessen scheint vorüber, doch auf den Straßen kann es in den Nächten vielerorts glatt bleiben. Teilweise können auch Regen und Nebel aufziehen.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter eher trüb und unfreundlich. Dafür sollen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Temperaturen am Donnerstag auf Höchstwerte von bis zu sieben Grad ansteigen. In der Nacht fallen die Temperaturen auf Tiefstwerte von minus drei Grad, im Norden des Bundeslandes können sie auf minus fünf Grad abfallen. Vereinzelt kann Nebel aufziehen und auf den Straßen kann es glatt werden.
Der Freitag bleibt stark bewölkt, in Teilen kann es auch regnen. Die Höchstwerte im Bergland liegen bei drei Grad, im Süden Hessens können die Temperaturen auf bis zu sechs Grad ansteigen. In der Nacht auf Samstag soll es dann gebietsweise Regen geben, der vor allem in den höheren Lagen zu Glatteis führen kann. Dort liegen die Temperaturen bei etwa minus ein Grad, im Flachland zwischen einem und drei Grad.
Im Laufe des Samstags sind Auflockerungen möglich und es soll weitestgehend trocken bleiben. Südlich des Mains können die Temperaturen auf maximal elf Grad ansteigen, sonst liegen die Temperaturen zwischen vier und neun Grad.