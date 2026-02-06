Unbekannte fährt Kinder auf dem Schulweg an und flüchtet

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Eine unbekannte SUV-Fahrerin hat in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) zwei Kinder auf dem Schulweg angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Jungen im Alter von acht und zehn Jahren gingen über eine Fußgängerfurt, als das Auto in ihre Straße einbog und sie erwischte, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kinder stürzten und verletzten sich leicht.

Aus dem Wagen soll den Angaben nach eine bislang unbekannte Frau mit Kleid und hohen Absätzen ausgestiegen sein. Anstatt sich um die Versorgung der verletzten Kinder zu kümmern, fragte sie lediglich nach dem Unfallort. Was sie mit der Information anstellte, blieb unklar. Ein Notruf zum Unfall ging laut Polizeisprecher nicht ein. Anschließend fuhr die Frau weiter. Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Vorfalls vom Dienstag um Mithilfe.