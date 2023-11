Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden häufen sich seit Ende Oktober die Fälle aufgeschlitzter Cabriolets. Das Polizeipräsidium Westhessen berichtete am Freitag, dass Unbekannte mittlerweile mehr als zwei Dutzend Mal zur Tat geschritten seien, meist nachts. Der Schaden liege insgesamt bei mehr als 100.000 Euro. Die Autos parkten zum großen Teil in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs und im Rheingauviertel der Stadt.