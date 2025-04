Verband kritisiert zu hohen Preis für Sozialticket

Zweitägiger ÖPNV-Streik in Hessen begonnen

Die ÖPNV-Warnstreikwelle hat Hessen erreicht. Unter anderem in Kassel, Wiesbaden und Frankfurt blieben Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots. Zudem gab es in mehreren Städten Klimastreiks.