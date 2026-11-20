Lorsch (dpa/lhe) - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Busunternehmens in Lorsch sind vier Elektrobusse ausgebrannt. Ein weiterer Bus wurde durch das Feuer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden drei Ladesäulen zerstört. Das Feuer war am Morgen auf einer Parkfläche ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Anwohner waren wegen des Brandes zunächst von der Feuerwehr evakuiert worden. Sie konnten mittlerweile in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei niemand. Zur Schadenshöhe und Brandursache lagen keine Angaben vor.