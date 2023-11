Vier Raubüberfälle: Zehn Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für eine Serie von Raubüberfällen innerhalb weniger Stunden ist ein 35 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der drogenabhängige Mann hatte im Januar dieses Jahres zunächst eine 31 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Frankfurt-Sachsenhausen überfallen und schwer misshandelt, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Anschließend flüchtete er ohne Beute. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Tatort überfiel er kurz danach eine Zahnarztpraxis, wo er nach erheblicher Gewalt gegen eine Angestellte ebenfalls ohne Geld oder Wertsachen abzog.