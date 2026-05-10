Unfall

Vierjähriges Kind von Zug erfasst und tödlich verletzt

Mit seinem Laufrad überquert ein vierjähriges Mädchen einen Bahnübergang, als die Schranken bereits geschlossen sind. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Mit einem Laufrad überquert das Mädchen einen Bahnübergang. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Mit einem Laufrad überquert das Mädchen einen Bahnübergang. (Symbolbild)

Sipplingen (dpa) - Ein vierjähriges Kind hat einen Bahnübergang am Bodensee mit seinem Laufrad überquert und ist dabei von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Als die Schranken bereits geschlossen waren, sei das Mädchen mit seinem Laufrad über den Bahnübergang in der Ortsmitte von Sipplingen gefahren, teilte die Polizei mit. 

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Trotz einer Notbremsung erfasste ein Regionalexpress am Samstag das Kind. Die Vierjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort starb das Mädchen in der Nacht an seinen Verletzungen. 

In dem Zug sollen zu diesem Zeitpunkt etwa 65 Fahrgäste gesessen haben. Sie blieben alle körperlich unverletzt, wurden danach aber von Sanitätern und Psychologen betreut.

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