Wer ist der beste Straßenbahnfahrer?

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der EM ist vor der EM: Die Straßenbahnfahrer werden nach den Fußballern in Frankfurt ihren neuen Europameister ermitteln. Es würden verschiedene Disziplinen angeboten, teilte die Stadt Frankfurt am Mittwoch mit. Wenn etwa eine Tram punktgenau gestoppt oder mit abgeklebtem Tacho auf eine bestimmte Geschwindigkeit beschleunigt werden müsse, seien Fertigkeiten aus dem Berufsalltag gefragt. Teams aus 22 Nationen werden bei der Meisterschaft am 14. September dabei sein. Welche zweiköpfige Mannschaft für die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) antreten wird, soll in einem internen Wettbewerb ermittelt werden.