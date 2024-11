Wie Korruption bei der Polizei verhütet und bekämpft wird

Wiesbaden (dpa/lhe) - Weitergabe von Polizei-Interna, Unterschlagung von Dienstmunition, verschwundene Waffen aus der Asservatenkammer: Auch in den Reihen der hessischen Polizei gibt es korruptes Verhalten. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt ein Beamter des Rauschgiftkommissariats im Polizeipräsidium Südosthessen, der Informationen über Kontrollen an Drogendealer weitergeleitet und ihnen so tonnenschwere Cannabis-Lieferungen ermöglicht haben soll.