Woche für das Leben in Rüdesheim eröffnet

Rüdesheim (dpa) - Mit einem Appell zur Inklusion ist am Samstag die ökumenische «Woche für das Leben» eröffnet worden. Sie begann mit einem inklusiven Gottesdienst in Rüdesheim, wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mitteilte. «Menschen mit Behinderung müssen in unserer Gesellschaft integriert sein», erklärten zum Auftakt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fehrs. «Jedes Leben ist lebenswert, daran wollen wir als Kirchen mit dieser Woche erinnern.»