Wochenende in Hessen wird mild und wolkig

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen mild und wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Himmel heute zunächst stark bewölkt, vereinzelt kann es auch regnen und Nebel aufziehen. Im Tagesverlauf lockert es auf und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 17 Grad, in den höheren Lagen um 10 Grad.