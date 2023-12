Wolken und Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen wird in den kommenden Tagen unbeständig. Der Dienstag startet zunächst bewölkt und trocken, bevor es ab dem Mittag südlich des Mains und im Nordosten zu schauerartigen Regenfällen kommen kann, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei wird es mit Temperaturen zwischen sieben und elf Grad sehr mild.

In der Nacht zu Mittwoch gibt es gebietsweise Regen. Am Mittwoch wird es wieder nass bei Höchstwerten zwischen sieben und zehn Grad weiter. In der Nacht zu Donnerstag kann es in den Hochlagen der Mittelgebirge bei Tiefstwerten von um die null Grad glatt werden.